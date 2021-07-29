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В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В четверг, 29 июля, на западе Польши пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел коло 6.30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.

По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, однако грузовик все равно выехал на железнодорожные пути. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.

Также спасателям пришлось эвакуировать 39 пассажиров.

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ПольшаДТПпоезд