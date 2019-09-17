В Польше перевернулись два украинских автобуса

В Польше на шоссе А4 произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов на украинских номерах, 1 человек попал в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский RMF24.

Согласно сообщению, одно из ДТП произошло утром 17 сентября на участке трассы Тарнув-Дембица вблизи села Ружа-Подгорна. Автобус врезался в барьеры, после чего перевернулся.

В автобусе на момент аварии находилось девять человек. Все они смогли самостоятельно выйти из машины. В результате ДТП шоссе в направлении Жешува было заблокировано. Что стало причиной аварии пока не известно.

Фото: ДТП в Польше (rmf24.pl)

Также сообщается, что вчера аналогичное ДТП с участием украинского автобуса произошло на той же автомагистрали А4 вблизи Крапковицкого повята.

По словам правоохранителей, 26-летний украинский водитель, едущий в направлении Катовице, не заметил предупреждающих знаков, сообщающих об изменении организации дорожного движения в районе отремонтированного участка шоссе. После столкновения с бетонным барьером, автобус перевернулся. Из четырех участников ДТП - 22-летний пассажир, гражданин Украины с травмами, был доставлен в больницу.

Фото: ДТП в Польше (rmf24.pl)

апомним, ранее сообщалось, что в Польше произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии пострадали 27 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в июле в ДТП в Польше погиб украинец. Инцидент произошел недалеко от Варшавы.