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В Польше ответили на обвинения Лукашенко в желании отнять Гродненскую область

Варшава, Суббота 29 августа 2020 03:37
В Польше ответили на обвинения Лукашенко в желании отнять Гродненскую область
Фото: Кшиштоф Щерский, секретарь Канцелярии президента Польши (Prezydent.pl
Автор: Артур Родивилов

Ситуация в Беларуси развивается в негативном направлении, остается возможность российской интервенции. Лукашенко укрепляет свою позицию, опираясь на возможность российской интервенции.

Об этом в эфире "Польского радио" заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он назвал "неприемлемыми" слова Лукашенко и его окружения о том, что в Польше звучат заявления о присоединении Гродненской области в случае распада Беларуси. Он подчеркнул, что официальная Варшава сразу опровергла такие высказывания, называя их пропагандой и ложью, которая не должна иметь место.

Щерский подчеркнул, что именно для демонстрации протеста по этому делу в МИД Польши в четверг был вызван посол РБ в Польше.

Первоочередной задачей для Варшавы глава канцелярии президента Польши сейчас назвал защиту польского национального меньшинства в РБ, чтобы она не стала жертвой внутриполитического конфликта в этой стране.

Он также призвал польских политиков, публицистов и экспертов, чтобы они взвешивали слова, поскольку каждая неудачно сказанная фраза может быть использована против Польши.

Напомним, Лукашенко перевел основные силы белорусской армии в полную боеготовность якобы из-за напряженности на западной границе; такое решение было принято впервые за последние 25 лет.

Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения западной границы соседними странами.

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