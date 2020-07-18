В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма 1944-1990 годов. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает Радио Польша.

Действующие на данный момент нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается спустя 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности и спустя 30 лет - в случае иного преступления. Таким образом, с 1 августа этого года за иные преступления не следовало бы наказание.

Теперь же прокуроры Института национальной памяти Польши смогут продолжить привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше.

Как написано в пояснительной записке к закону, "обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам".

Напомним, в 2018 году президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с хранилищем мощей святых.