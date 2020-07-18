У Польщі скасували термін давності за злочини часів комунізму

У Польщі відмінили термін давності за злочини часів комунізму 1944-1990 років. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Чинні на даний момент нормативні акти передбачають, що термін давності для злочинів комуністичного режиму починає діяти з 1 серпня 1990 року і що покарання припиняється через 40 років у разі вбивства, воєнного злочину або злочину проти людяності і через 30 років - у разі іншого злочину. Таким чином, з 1 серпня цього року за інші злочини, не було б покарання.

Тепер же прокурори Інституту національної пам'яті Польщі зможуть продовжити притягати до відповідальності людей, відповідальних за злочини комуністичного режиму в Польщі.

Як написано в пояснювальній записці до закону, "обов'язком демократичної держави є засудження злочину, вчиненого при тоталітарному (авторитарний) режимі і не караного перш за політичними мотивами".

Нагадаємо, в 2018 році президент РФ Володимир Путін порівняв комунізм з християнством, а мавзолей Володимира Леніна - з сховищем мощей святих.