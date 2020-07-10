В Польше не определили лидера президентских выборов, - опрос

Согласно последнему опросу IBRIS, в Польше не определили лидера президентской гонки. Так, оба кандидата - Анджей Дуда и Рафал Тшасковский - имеют практически одинаковые шансы на победу.

Об этом сообщает ONET.

Перед вторым туром выборов оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% респондентов.

В свою очередь, действующего президента страны Анджея Дуду поддерживают 45,7% избирателей.

При этом, 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого будут голосовать.

28 июня в Польше прошел первый тур выборов президента страны, победу одержал действующий президент Анджей Дуда.

Выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии.

Кроме того, Польша проверит факты возможного вмешательства Германии в выборы президента.