В Польше объявили о начале четвертой волны коронавируса

Представитель Министерства здоровья Войцех Андрусевич заявил, что в Польше уже началась четвертая волна коронавируса. В течение последних недель число заражений увеличивается на около 20-30% еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

По данным Минздрава Польши тенденция по увеличению количества больных сохранится.

Также Андрусевич предостерег, что данные за 12 августа, которые являются несколько меньшими, не должны успокаивать. Он подчеркнул, что в течение следующих дней будет больше заражений.

За сутки 12 августа в Польше подтверждено 196 случаев коронавируса. Умерло 6 зараженных человек, а выздоровело 186.