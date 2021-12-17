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В Польше обнаружили второй случай "Омикрона": заболел маленький ребенок

Автор: Иванна Шовкун

После того, как в Польше обнаружили первый случай коронавируса варианта "Омикрон" 16 декабря, уже на следующий день в стране выявили еще одно заражение новым штаммом. Заболела 3-летняя девочка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Польши в Twitter.

"У нас есть подтвержденній второй случай коронавируса в мутации "Омикрон" в Польше. Заражена 3-летняя девочка, которая живет в Варшаве. 14 декабря она получила положительный результат ПЦР-теста. Позже образец был секвенирован в лаборатории в Катовице", - говорится в ведомстве.

Подробносей пока нет. Проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, коронавирус штамма "Омикрон" может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ.

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Омикрон