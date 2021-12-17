RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі виявили другий випадок "Омікрону": захворіла маленька дитина

Автор: Іванна Шовкун

Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта "Омікрон" 16 грудня, вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом. Захворіла 3-річна дівчинка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі у Twitter.

"У нас є підтверджений другий випадок коронавірусу в мутації "Омікрон" у Польщі. Заражена 3-річна дівчинка, яка живе у Варшаві. 14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту. Пізніше зразок був секвенований у лабораторії в Катовиці", - йдеться у відомстві.

Подробиць поки що немає. Проводиться епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, коронавірус штаму "Омікрон" може виявлятися нетиповими симптомами. Часто перші ознаки цього штаму плутають із звичайним ГРВІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон