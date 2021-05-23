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В Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 5,5 млн человек

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Варшава, Воскресенье 23 мая 2021 15:56
В Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 5,5 млн человек Фото: в Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 5,5 млн человек (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Польше получили обе дозы вакцины более 5,5 мл человек. Всего было сделано более 17,8 млн прививок от COVID-19.

Об этом сообщает издание WNP.

Количество получивших две дозы препаратов от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одну дозу вакцины от Johnson & Johnson, насчитывается 5 553 678 человек.

С начала кампании, 27 декабря 2020 года, в стране было утилизировано 16 055 доз вакцин. При этом сообщалось о 9155 нежелательных поствакцинальных реакциях.

На сегодняшний день в Польшу доставлено в общей сложности 18 920 620 доз.

Напомним, в Польше планируют смягчить карантин ранее запланированного.

Также правительство страны приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна.

Кроме того, в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

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