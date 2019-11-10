В Польше назвали "Северный поток-2" оплатой оружия РФ европейскими деньгами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал страны Европейского союза за поддержку строительства российского газопровода "Северного потока-2", заявив о вложениях ЕС в оружие России через трубопровод. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Как прямо говорят некоторые люди, "Северный поток-2" - это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть такая поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.

Он также отметил, что Польша приветствует сотрудничество "с мирной и демократической Россией".

"Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ", - подытожил Моравецкий.

Напомним, ранее Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

Посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что намерение Германии исключить трубопровод "Северный поток-2" из газовой директивы является нарушением законодательства Евросоюза, а также это поощряет Россию нарушать обязательства.

Так, Германия хочет смягчить газовую директиву Евросоюза по поводу трубопровода "Северный поток-2". Однако во время голосования немецкий Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Смягчение директивы поддержали 133 депутатов из 355 необходимых.