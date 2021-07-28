В Польше назвали национальным интересом помощь Украине в борьбе с Россией

По ее словам, хотя война идет более тысячи километров от Польши, она может приблизиться к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами", - сказала Госевская.

Она добавила, что Польша должна быть готова к такой войне.

По мнению Голосевской, наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение газопровода Nord Stream 2. Она отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Вицемаршал Сейма добавила, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США с Германией в деле завершения построения Nord Stream 2.