У Польщі назвали національним інтересом допомогу Україні у боротьбі з Росією

За її словами, хоч війна йде понад тисячу кілометрів від Польщі, вона може наблизитися до Польщі.

"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, ця держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - сказала Ґосєвська.

Вона додала, що Польща має бути готовою до такої війни.

На думку Ґосєвської, найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу Nord Stream 2. Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку і країни Центрально-Східної Європи "повинні ділитися цією безпекою".

Віцемаршал Сейму додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обманутими через угоду США з Німеччиною у справі завершення побудови Nord Stream 2.