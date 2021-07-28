RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі назвали національним інтересом допомогу Україні у боротьбі з Росією

Автор: РБК-Україна

Віце-голова Сейму Малґожата Ґосєвська заявила, що Польща повинна підтримувати Україну в її боротьбі з Росією. Допомога Україні є польським національним інтересом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За її словами, хоч війна йде понад тисячу кілометрів від Польщі, вона може наблизитися до Польщі.

"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, ця держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - сказала Ґосєвська.

Вона додала, що Польща має бути готовою до такої війни.

На думку Ґосєвської, найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу Nord Stream 2. Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку і країни Центрально-Східної Європи "повинні ділитися цією безпекою".

Віцемаршал Сейму додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обманутими через угоду США з Німеччиною у справі завершення побудови Nord Stream 2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша