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В Польше напали с ножами на украинцев, есть пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

В центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Как сообщается, четверо грузин напали на трех украинцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки преступники скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Известно, что один из раненых украинцев после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Полицию и "скорую" вызвал один из очевидцев происшествия. Пострадавших с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали, а одного из них прооперировали.

Позже правоохранители задержали злоумышленников, которые являются гражданами Грузии. Все они проживают в Мендзиходском повяте Великопольского воеводства и являются работники местных фирм. Злоумышленникам предъявили обвинения, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет тюрьмы.

По информации следователей, причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Напомним, в середине января в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими прутьями, битами и ножами напали на украинца, когда он возвращался из колледжа.

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