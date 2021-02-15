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У Польщі напали з ножами на українців, є постраждалі

Автор: Андрій Козловський

У центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на декількох українців. У результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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Як повідомляється, четверо грузинів напали на трьох українців із використанням гострих предметів, ймовірно, ножів. Після бійки злочинці втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.

Відомо, що один із поранених українців після інциденту прибіг до сусідньої крамниці та попросив про допомогу. Поліцію та "швидку" викликав один з очевидців події. Потерпілих із численними ножовими пораненнями госпіталізували, а одного з них - прооперували.

Правоохоронці пізніше затримали зловмисників, які є громадянами Грузії. Всі вони проживають у Мендзиходзькому повіті Великопольського воєводства та є працівники місцевих фірм. Зловмисникам висунули обвинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років в'язниці.

За інформацією слідчих, причиною бійки стало зведення рахунків між чоловіками, можливо, за національною ознакою.

Нагадаємо, в середині січня в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українця, коли він повертався з коледжу.

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