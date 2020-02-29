В Польше начались военные учения при участии военных США

В Польше сегодня, 29 февраля, начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 с участием военнослужащих и техники Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

По словам Блащака, участие в учениях Defender-Europe 20 примут более 30 тысяч военнослужащих, в том числе солдаты из США. Первая колонна американской техники и военных уже пересекла границу Польши.

"Мы начали крупнейшие за много лет обучения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные провели учебные стрельбы на Азовском море. Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара по Европе. Российский МИД осудил отработку американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.