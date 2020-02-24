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Украина провела учебные стрельбы на Азовском море

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 15:31
Украина провела учебные стрельбы на Азовском море
Фото: учения в Азовском море (facebook.com/pressjfo.news)

Украинские корабли поразили учебные мишени на расстоянии 1 километра

Украинские военные провели учебные стрельбы на Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Также сообщается, что, несмотря на шторм, экипажи поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все учебные цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и, несмотря на волны, они были поражены.

Кроме того, катера российской ФСБ не обошли вниманием украинские учения, вышли на связь, запросили координаты украинских катеров и предупредили об особом статусе прохождения Керченского пролива.

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Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара со стороны по Европе. Российский МИД осудил обработку американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.

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