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В Польше начали вакцинировать бездомных

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Польша, Понедельник 21 июня 2021 07:40
В Польше начали вакцинировать бездомных Фото: бездомных вакцинируют вакциной Johnson & Johnson.(pexels)
Автор: Даша Харченко

В Польше начали вакцинировать от коронавируса бездомных. Их прививают однодозовой вакциной фирмы Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Польское радио

Отмечается, что вакцинирование происходит на добровольной основе. В то же время власти призывают всех желающих прийти и сделать прививку.

"В нашем городе и в других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства ни медицинского страхования. Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, приходить и вакцинироваться. Зато есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла до них тоже", - сказал директор луджского отдела Каритас, священник Анджей Партик.

Луджский городской совет организовал мобильный пункт прививок, в котором могут провакцинироваться бездомные.

Используют однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Напомним, в Польше началась вакцинация от COVID для граждан Украины, которые едут в страну на учебу или на работу. И, судя по всему, эта инициатива не привела к резкому росту пассажиропотока на украино-польской границе.

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