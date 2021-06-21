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У Польщі почали вакцинувати безпритульних

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Польща, Понеділок 21 червня 2021 07:40
У Польщі почали вакцинувати безпритульних Фото: безпритульних вакцинують вакциною Johnson & Johnson.(pexels)
Автор: Даша Харченко

У Польщі розпочали вакцинувати від коронавірусу бездомних. Їх щеплюють однодозовою вакциною фірми Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Польське радіо

Зазначається, що вакцинування відбувається на добровільній основі. Водночас влада закликає усіх охочих прийти і зробити щеплення.

"У нашому місті та інших польських містах почалися акції вакцинації людей, котрі не мають постійного місця проживання ані медичного страхування. Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти і вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже важливо, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла до них теж", - сказав директор лудзького відділу Карітас, священник Анджей Партик.

Лудзька міська рада організувала мобільний пункт щеплень, в якому можуть провакцинуватися бездомні.

Використовують однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Нагадаємо, в Польщі почалася вакцинація від COVID для громадян України, які їдуть до країни на навчання або на роботу. І, судячи з усього, ця ініціатива не призвела до різкого зростання пасажиропотоку на україно-польському кордоні.

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Польша Вакцина Коронавірус Вакцинація
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