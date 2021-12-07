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В Польше с начала года за помощь нелегалам задержали почти 100 украинцев

Автор: Сергей Пышкин

В течение года в Польше, за помощь нелегальным мигрантам, задержали 85 украинцев. Более трети грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

Согласно данным польских правоохранителей, в течение 2021 года, в разных регионах Польши были задержаны 85 граждан Украины за помощь нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы страны.

Против более трети задержанных было открыто производство и взято под арест. В соответствии с п. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Польши, им грозит лишение свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

Другие украинцы были депортированы из страны с последующим запретом на въезд на территорию Польши и других стран ЕС на 5 лет.

Посольства Украины в Польше рекомендует:

  • воздерживаться от предложений осуществить перевозку или помочь в перевозке людей через границу;
  • не пользоваться услугами неизвестных перевозчиков и не брать неизвестных путешественников в собственный транспорт;
  • не осуществлять курьерские услуги, услуги размещения неизвестных лиц и их личных вещей на территории Польши.
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