В Польше с начала года за помощь нелегалам задержали почти 100 украинцев

Согласно данным польских правоохранителей, в течение 2021 года, в разных регионах Польши были задержаны 85 граждан Украины за помощь нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы страны.

Против более трети задержанных было открыто производство и взято под арест. В соответствии с п. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Польши, им грозит лишение свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

Другие украинцы были депортированы из страны с последующим запретом на въезд на территорию Польши и других стран ЕС на 5 лет.

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