В Польше с моста упал автобус, есть погибший и десятки раненых

Среди пострадавших - дети
В столице Польши Варшаве с моста Грота-Ровецкого упал пассажирский автобус. Один человек погиб, 23 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает местное издание Onet Warszawa.
Инцидент произошел несколько часов назад. Автобус свалился с виадука моста высотой около 5 метров. На момент аварии в транспортном средстве находилось 40 пассажиров.
"На данный момент у нас есть информация, что один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе пятеро в тяжелом состоянии", - сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.
По его словам, в автобусе находилось не менее двух детей, одного из них вертолетом доставили в отделение неотложной помощи.
В Мазовецком воеводстве уточнили, что ранения получили 23 человека, 17 из них были госпитализированы.
Предварительная причина аварии - обморок водителя.
В украинском МИД РБК-Украина сообщили, что проверяют информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших.
Напомним, сегодня утром в украинском Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека.
Также сообщалось об аварии с пассажирским автобусом в Киеве.
Автор: Роман Калиниченко