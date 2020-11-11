В Польше на митинге в честь Дня Независимости произошли столкновения с полицией

В Варшаве проходит митинг в честь Дня Независимости Польши. В ходе него участники акции конфликтуют с полицейскими.

Об этом сообщает Reuters.

В центре польской столицы проходит акция с участием сторонников правых сил, несмотря на запрет городских властей и призыв не проводить массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Изначально была запланирована акция в виде автопробега, но в итоге часть людей решила идти маршем по центру Варшавы.

Участники шли по улицах с фаерами, флагами Польши. Среди лозунгов было "Наша цивилизация - наши правила".

Акция переросла в стычки с полицией, которая с самого начала марша призывала группу покинуть проезжую часть, поскольку митинг был несанкционирован. Некоторые участники митинга начали нападать на полицию, кидая в правоохранителей камни, фаера и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений есть пострадавшие.

В одном из эпизодов участники акции бросили также бросили фаер в квартиру, на балконе которой висел флаг ЛГБТК, а также баннер в поддержку движения за разрешение абортов.

В варшавской полиции отметили, что существенная часть митингующих ведут себя по-хулигански. Из-за ситуации в центре Варшавы было приостановлено движение транспорта на части улиц.

Напомним, 30 октября в пятницу в Варшаве, городах Польши и возле посольств в других странах прошли акции против фактического запрета судом права на аборт. Во время акций в столице произошли нападения сторонников запрета на участников марша.

Также сообщалось, что в Польше продолжается дискуссия относительно вопроса запрета абортов. Необходимо выработать новую позицию по этому вопросу.