У Польщі на мітингу на честь Дня Незалежності відбулися зіткнення з поліцією

У Варшаві проходить мітинг на честь Дня Незалежності Польщі. Під час нього учасники акції конфліктують з поліцейськими.

Про це повідомляє Reuters.

У центрі польської столиці проходить акція за участю прихильників правих сил, незважаючи на заборону міської влади і заклик не проводити масових заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Спочатку була запланована акція у вигляді автопробігу, але в результаті частина людей вирішила йти маршем по центру Варшави.

Учасники йшли по вулицях з фаєрами, прапорами Польщі. Серед гасел було "Наша цивілізація - наші правила".

Акція переросла в сутички з поліцією, яка з самого початку маршу закликала групу покинути проїжджу частину, оскільки мітинг був несанкціонований. Деякі учасники мітингу почали нападати на поліцію, кидаючи в правоохоронців каміння, фаєри і петарди. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті зіткнень є постраждалі.

В одному з епізодів учасники акції кинули кинули фаєр в квартиру, на балконі якої висів прапор ЛГБТК, а також банер на підтримку руху за дозвіл абортів.

У варшавській поліції зазначили, що істотна частина мітингувальників ведуть себе по-хуліганськи. Через ситуацію в центрі Варшави було призупинено рух транспорту на частині вулиць.

Нагадаємо, 30 жовтня в п'ятницю у Варшаві, містах Польщі та біля посольств в інших країнах пройшли акції проти фактичної заборони судом права на аборт. Під час акцій у столиці сталися напади прихильників заборони на учасників маршу.

Також повідомлялося, що у Польщі триває дискусія щодо питання заборони абортів. Необхідно виробити нову позицію з цього питання.