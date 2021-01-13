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В Польше хотят запретить соцсетям блокировать пользователей и удалять сообщения

Варшава, Среда 13 января 2021 11:59
В Польше хотят запретить соцсетям блокировать пользователей и удалять сообщения
Фото: человек с ноутбуком (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Польше хотят запретить администраторам сайтов социальных сетей удалять сообщения и блокировать пользователей. Соответствующий законопроект готовит Министерство юстиции Польши.

Об этом сообщает Euractiv.

Министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что в последнее время все чаще можно наблюдать чрезмерное вмешательство в контент, который публикуется в соцсетях.

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители разных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - сказал он.

Согласно законопроекту, администрация вебсайтов социальных сетей не имеет права удалять сообщения или блокировать действия пользователей, если контент, представленный в качестве основы для принятия решения, не затрагивает польское законодательство.

Законопроект предусматривает, что пользователь получит право подать жалобу на администрацию социальной сети, если ответ окажется неудовлетворительной или если администраторы сайта не дадут ответа на жалобу в течение 48 часов.

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon и других пользователей.

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