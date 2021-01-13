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У Польщі хочуть заборонити соцмережам блокувати користувачів і видаляти повідомлення

Варшава, Середа 13 січня 2021 11:59
У Польщі хочуть заборонити соцмережам блокувати користувачів і видаляти повідомлення
Фото: людина з ноутбуком (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Польщі хочуть заборонити адміністраторам сайтів соціальних мереж видалити повідомлення і блокувати користувачів. Відповідний законопроект готує Міністерство юстиції Польщі.

Про це повідомляє Euractiv.

Міністр юстиції Збігнєв Зебро заявив, що останнім часом все частіше можна спостерігати надмірне втручання в контент, що публікується в соцмережах.

"Жертвами ідеологічної цензури часто стають представники різних польських рухів, чий онлайн-контент видаляється або блокується", - сказав він.

Відповідно до законопроекту, адміністрація веб-сайтів соціальних мереж не має права видаляти повідомлення або блокувати дії користувачів, якщо контент, представлений в якості основи для ухвалення рішення, не зачіпає польське законодавство.

Законопроект передбачає, що користувач отримає право подати скаргу на адміністрацію соціальної мережі, якщо відповідь виявиться незадовільною або якщо адміністратори сайту не дадуть відповіді на скаргу протягом 48 годин.

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа. У публікаціях Трампа побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, соцмережа Twitter заблокувала акаунти десятків тисяч прихильників руху QAnon та інших користувачів.

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