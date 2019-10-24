В Польше хотят упростить трудоустройство украинских врачей

Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, которые не входят в состав Евросоюза, в частности из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

Как сообщается, предлагаемые Министерством изменения позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным медикам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность сдать экзамен для получения разрешения на работу в Польше.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что с помощью этих нововведений власти намерены побороть "кадровый голод" в больницах, которые могут быть закрыты из-за отсутствия специалистов.



Президент Польской федерации больниц Ярослав Федоровский заявил, что похожую практику используют и в других европейских странах.



"Мы имеем преимущество в том, что врачи, претендующие на работу в Польше, - это люди, которые хорошо знают польский язык", - отметил он.



Издание отмечает, что в Польше работает много врачей из Украины, но, поскольку процесс нострификации диплома длительный и дорогостоящий, они работают санитарами или младшими медсестрами.



Проект закона уже направили в юридическую комиссию Сейма.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится государственная служба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда.