В Польше готовятся к военным учениям

Стало известно, что Польша готовится начать военные учения. Они запланированы на 1 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .
"С воскресенья (1 Мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения вооруженных сил Польши в этом году", - сообщило Минобороны Польши.
В Минобороны заявили, что техника преимущественно будет передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. "Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.
Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижения войск и их местонахождение, а также данные об взлеты и посадки военных самолетов.
Напомним, Байден направил в Конгресс закон о конфискации активов российских олигархов. Изъятые активы будут направлены в Украину для дальнейшего преодоления последствий войны против российских оккупантов.
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