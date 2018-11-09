ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Польше готовят провокации от имени украинских националистов

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 19:16
Иллюстративное фото (twitter.com/Buca_Rafal)
Иллюстративное фото (twitter.com/Buca_Rafal)

Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность

Посольство Украины в Польше предупреждает украинцев, что 11 ноября в Варшаве радикалы намерены совершить провокации под видом якобы украинских националистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook. посольства Украины в Польше.

Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность - прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

"Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать", - призвали украинские дипломаты.

В Польше готовят провокации от имени украинских националистов

Напомним, мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проводить марш националистов, запланированный на 11 ноября ко дню 100-летия независимости Польши. Однако в пятницу суд отменил запрет.

Отметим, Минздрав Польши хочет запретить невакцинированным иностранцам въезжать в страну. Министерство охраны здоровья Польши разрабатывает законопроект, которым планируется запретить въезд невакцинированным гражданам третьих стран.

Дуда попросил Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове Украинцы за год потратили в Польше 1,8 млрд евро
Новости Украины Польшапровокации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь