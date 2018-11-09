В Польше готовят провокации от имени украинских националистов

Иллюстративное фото (twitter.com/Buca_Rafal)

Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность

Посольство Украины в Польше предупреждает украинцев, что 11 ноября в Варшаве радикалы намерены совершить провокации под видом якобы украинских националистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook. посольства Украины в Польше.

Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность - прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

"Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать", - призвали украинские дипломаты.

Напомним, мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проводить марш националистов, запланированный на 11 ноября ко дню 100-летия независимости Польши. Однако в пятницу суд отменил запрет.

Отметим, Минздрав Польши хочет запретить невакцинированным иностранцам въезжать в страну. Министерство охраны здоровья Польши разрабатывает законопроект, которым планируется запретить въезд невакцинированным гражданам третьих стран.