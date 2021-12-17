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В Польше на ферме коронавирусом от человека заразились около полтысячи норок

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Польша, Пятница 17 декабря 2021 10:58
В Польше на ферме коронавирусом от человека заразились около полтысячи норок Фото: в Польше норки на ферме заразились COVID (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

На ферме в Бядках (Польша) у почти 500 норок обнаружили коронавирус. Они заразились от человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Это первая вспышка вируса среди этих животных в нашей провинции. В связи с этим Департамент здравоохранения начал расследование для выявления источников инфекции", - сказал ветеринар Анджей Жарнецкий.

По его словам, у больных норок симптомы вируса отсутствуют.

"Вирус был обнаружен благодаря регулярному мониторингу норок на наличие коронавируса", - отметил Жарнецкий.

Он подчеркнул, что на ферме обитают около 500 норок. Их поместили на карантин на 90 дней. В это время будут проведены клинические и лабораторные исследования. После истечения этого срока норок снова обследуют, если у них обнаружат коронавирус, то животных забьют.

Жарнецкий добавил, что благодаря поправке к постановлению министра сельского хозяйства норок не нужно убивать сразу после обнаружения коронавируса.

Напомним, Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом дикого животного. Инфекцию обнаружили у норки в штате Юта.

А в зоопарке Антверпена (Бельгия) коронавирус обнаружили у двух бегемотов.

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