В бельгийском зоопарке бегемоты заразились коронавирусом

В зоопарке Антверпена (Бельгия) коронавирус обнаружили у двух бегемотов. Ветеринары пока не могут объяснить, как животные могли заразиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, тесты на коронавирус бегемотов Имани и Гермиена оказались положительными. Инфекция у животных протекает бессимптомно. Кроме насморка ветеринары у них ничего не наблюдают.

В качестве меры предосторожности бегемоты помещены в карантин. В зоопарке пока не могут объяснить, как животные могли заразиться коронавирусом, поскольку ни у одного из сотрудников инфекция не выявлена.

Ветеринар зоопарка Фрэнсис Веркаммен допускает, что это первый случай заражения бегемотов коронавирусом. По его словам, до этого случая вирус в основном выявляли у человекообразных обезьян и кошачьих.