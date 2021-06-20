В Польше из-за ДТП с военной техникой сгорели танки

В Польше произошла дорожно-транспортное происшествие на автодороге вблизи Щецина. В результате аварии произошел пожар, который охватил танки Т-72М1.

На автодороге столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки Т-72М1. От столкновения произошел пожар, который перекинулся на боевую технику.

В сети также опубликовали видео с места происшествия, на котором можно услышать, как после аварии прогремело несколько взрывов. Как рассказали спасатели, прибывшие на место, взрывались колеса автомобилей, поскольку танки были без боеприпасов.

Фото: в Польше из-за ДТП сгорели танки (фото wszczecinie.pl)

"В результате этого инцидента движение на автомагистрали в сторону границы было заблокировано. После того как пожар был ликвидирован, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", - рассказал пожарный, передает издание Interia.

Сейчас обстоятельства аварии не известны. Правоохранители выясняют, что повлекло ДТП, но предварительно известно, что один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, а другой не успел среагировать и въехал в него.