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В Польше из-за ДТП с военной техникой сгорели танки

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Щецин, Воскресенье 20 июня 2021 11:33
В Польше из-за ДТП с военной техникой сгорели танки Фото: в Польше из-за ДТП сгорели танки (фото wszczecinie.pl)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше произошла дорожно-транспортное происшествие на автодороге вблизи Щецина. В результате аварии произошел пожар, который охватил танки Т-72М1.

Об этом сообщает польское издание Wszczecinie.

На автодороге столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки Т-72М1. От столкновения произошел пожар, который перекинулся на боевую технику.

В сети также опубликовали видео с места происшествия, на котором можно услышать, как после аварии прогремело несколько взрывов. Как рассказали спасатели, прибывшие на место, взрывались колеса автомобилей, поскольку танки были без боеприпасов.

Фото: в Польше из-за ДТП сгорели танки (фото wszczecinie.pl)

"В результате этого инцидента движение на автомагистрали в сторону границы было заблокировано. После того как пожар был ликвидирован, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", - рассказал пожарный, передает издание Interia.

Сейчас обстоятельства аварии не известны. Правоохранители выясняют, что повлекло ДТП, но предварительно известно, что один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, а другой не успел среагировать и въехал в него.

Pożar czołgów i wybuchy na autostradzie A6.

Posted by Piotr Fijałkowski on Saturday, June 19, 2021

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