В Польше в ДТП погиб украинец
Поздно вечером 15 июля в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП, жертвой которого стал 34-летний украинец. По предварительным данным, он не справился с управлением и перевернулся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kartuzy.info.
Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува. На прямом участке дороги он выехал на правую обочину и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
По предварительным данным, украинце "не справился с управлением" автомобиля.
Напомним, 3 июля в Польше произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинцев. Им оказана необходимая медицинская помощь в больнице.