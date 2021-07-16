В Польше в ДТП погиб украинец

Поздно вечером 15 июля в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП, жертвой которого стал 34-летний украинец. По предварительным данным, он не справился с управлением и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kartuzy.info .

Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува. На прямом участке дороги он выехал на правую обочину и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

По предварительным данным, украинце "не справился с управлением" автомобиля.