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В Польше не будут вводить комендантский час на Новый год

Варшава, Воскресенье 27 декабря 2020 23:27
В Польше не будут вводить комендантский час на Новый год
Фото: горнолыжный курорт в Польше (wyborcza.biz)
Автор: Артур Родивилов

В Польше в новогоднюю ночь не будет комендантского часа. Для этого в стране нужно было бы вводить чрезвычайное положение.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Wiadomosci.

В то же время он призвал всех поляков не перемещаться в новогоднюю ночь и не применять фейерверков, чтобы ночь прошла спокойно.

Глава польского правительства предупредил, что Польше грозит третья волна пандемии коронавируса, которая может начаться через две или три недели. В то же время он выразил надежду, что с началом вакцинации в стране, которая началась 27 декабря, эпидемическая ситуация будет улучшаться.

Глава польского правительства сообщил, что с 15 января будет введена в действие система регистрации всех желающих на прививку против коронавируса. Он заверил, что вакцины хватит для всех, выражая надежду, что во втором квартале 2021 года будет возможность вакцинировать значительную часть населения страны.

Моравецкий также выразил пожелание, чтобы против COVID-19 вакцинировалось все польское правительство, давая пример согражданам.

В Польше с понедельника вводится жесткий общенациональный карантин. Он продлится с 28 декабря по 17 января.

Напомним, Польша обновила правила въезда для украинцев на свою территорию. Новые нормы будут действовать с понедельника, 28 декабря.

Также Польша остановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаруженным там новым штаммом коронавируса.

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