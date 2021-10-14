ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку: є постраждалі

Новость на русском →
Варшава, Четвер 14 жовтня 2021 18:05
У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку: є постраждалі Фото: у Польщі автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою (nto.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTO.pl.

За даними видання, ДТП сталася недалеко від міста Немодлін на південному заході Польщі. Автобус з українцями близько 06:15 за місцевим часом на автостраді А4 врізався в кузов вантажівки. Обидві машини рухалися в одному напрямку.

Всього в автобусі знаходилися вісім осіб - всі громадяни України. В результаті удару постраждали п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Про стан їхнього здоров'я не повідомляється.

Після зіткнення автомобілі з'їхали на аварійну смугу. Права смуга автостради А4 в бік Вроцлава закрита на місці ДТП. Рух відбувається тільки по лівому ряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша
NEWS
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України