В Польше арестовали трех медсестер, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты

В Польше арестовали трех медсестер, выдававших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Задержанные женщины - медсестры, работавшие в пункте вакцинации. Вместе и по согласованию они должны были выдавать сертификаты, подтверждающие, что пациент получил вакцину без предварительного введения препарата.

За эту услугу они собирали немалые суммы денег. Они были пойманы с поличным сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся мероприятия с задержанными.