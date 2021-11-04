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В Польше арестовали трех медсестер, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты

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Четверг 04 ноября 2021 14:20
В Польше арестовали трех медсестер, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты Фото: В Польше арестовали трех медсестер, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты (flickr.com/mikealaska)
Автор: Валерия Полищук

В Польше арестовали трех медсестер, выдававших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Задержанные женщины - медсестры, работавшие в пункте вакцинации. Вместе и по согласованию они должны были выдавать сертификаты, подтверждающие, что пациент получил вакцину без предварительного введения препарата.

За эту услугу они собирали немалые суммы денег. Они были пойманы с поличным сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся мероприятия с задержанными.

Напомним, в Германии открыли почти 2 тысячи дел, связанных с поделками COVID-сертификатов.

Кроме того, в Амстердаме арестовали двух медсестер за продажу поддельных COVID-сертификатов.

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