В Польше арестовали 26 украинцев за незаконное изготовление сигарет

Фото: задержание украинцев в Польше (nadbuzanski.strazgraniczna)

Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет

В Польше задержали 26 граждан Украины за незаконное изготовление сигарет и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба польских правоохранителей.

Сообщается, что один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а остальные работали на него, упаковывая уже готовые сигареты в пачки.

"Районная прокуратура города Рава-Мазовецкая в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 26 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов", - говорится в сообщении.

По подсчетам правоохранителей, незаконное изготовление сигарет могло нанести убытки для государственного бюджета в размере 10 млн злотых (2,3 млн евро) из-за уклонения от уплаты акцизного сбора.

Во время обысков изъяты профессиональные машины для упаковки папирос, коробки, фольга, устройства для подавления мобильных телефонов и свыше 640 тысяч готовых сигарет и 24 кг табака.

Отмечается, что задержанным предъявили обвинение в участии в преступной группе, нелегальном изготовлении сигарет и уклонении от уплаты налогов. 32-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Главе группы грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Варшаве (Польша) задержали троих граждан Украины, которые якобы угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области.