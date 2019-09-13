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У Польщі заарештували 26 українців за незаконне виготовлення сигарет

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 16:28
У Польщі заарештували 26 українців за незаконне виготовлення сигарет
Фото: затримання українців у Польщі (nadbuzanski.strazgraniczna)

Підозрюваним загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років

У Польщі затримали 26 громадян України за незаконне виготовлення сигарет і ухилення від сплати податків. Про це повідомляє прес-служба польських правоохоронців.

Повідомляється, що один із затриманих українців орендував нерухомість, а інші працювали на нього, упаковуючи вже готові сигарети в пачки.

"Районна прокуратура міста Рава-Мазовецька в Лудзькому воєводстві здійснює процесуальне провадження, за яким 26 громадян України звинуватили в участі в організованій злочинній групі і незаконному виробництві тютюнових виробів на велику суму, а також в ухиленні від сплати зборів", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками правоохоронців, незаконне виготовлення сигарет могло завдати збитки для державного бюджету в розмірі 10 млн злотих (2,3 млн євро) через ухилення від сплати акцизного збору.

Під час обшуків вилучено професійні машини для упаковки цигарок, коробки, фольгу, пристрої для придушення мобільних телефонів та понад 640 тисяч готових сигарет і 24 кг тютюну.

Наголошується, що затриманим висунули звинувачення в участі у злочинній групі, нелегальному виготовленні сигарет і ухиленні від сплати податків. 32-річного громадянина України звинуватили, серед іншого, в управлінні злочинною групою. Підозрюваним загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років. Главі групи загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, у Варшаві (Польща) затримали трьох громадян України, які нібито погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в польському місті Sochaczew в кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області.

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