В Польше 80% учителей заявили о бессрочной забастовке с понедельника

Профсоюз польских учителей и Форум профсоюзов не отказались от идеи начать в понедельник 8 апреля бессрочную забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что правительство и образовательные профсоюзы не достигли компромисса в деле увеличения заработной платы учителям.

Вице-премьер Беата Шидло предложила учителям уже ранее обнародованный план из пяти пунктов и так называемый общественный контракт. В нем предусмотрено увеличение рабочего времени учителей "доске" с 18 до 22 или 24 часов в неделю до 2023 года. Одновременно, должна бы расти их зарплата.

Лидер образовательной профсоюза "Солидарность" Рышард Прокса сказал, что общественный контракт принесет многочисленные увольнения работников и на это профсоюз не согласится.

В то же время, лидер Профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что нет никаких обстоятельств, никаких предпосылок, которые давали бы основания говорить о прекращении забастовки, запланированной на понедельник.

Как сообщила председатель Совета общественного диалога Дорота Гадрияс, если стороны заявят о такой необходимости, она готова продолжить переговоры в воскресенье в 18:00.

РБК-Украина писало, что в Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке 8 апреля в связи с невыполнением требования о повышение базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых. Начало забастовки совпадает с датами проведения экзаменов в старших классах.