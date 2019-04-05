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У Польщі 80% вчителів заявили про безстроковий страйк з понеділка

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 22:15
У Польщі 80% вчителів заявили про безстроковий страйк з понеділка
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уряду не вдалося переконати вчителів не страйкувати

Профспілка польських учителів та Форум профспілок не відмовилися від ідеї почати у понеділок 8 квітня безстроковий страйк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що уряд і освітні профспілки не досягли компромісу у справі збільшення заробітної плати вчителям.

Віце-прем’єрка Беата Шидло запропонувала вчителям уже раніше оприлюднений план із п’яти пунктів і так званий суспільний контракт. У ньому передбачено збільшення робочого часу вчителів "при дошці" з 18 - до 22 або 24 годин на тиждень до 2023 року. Одночасно, мала б зростати їхня платня.

Лідер освітньої профспілки "Солідарність" Ришард Прокса сказав, що суспільний контракт принесе численні звільнення працівників і на це профспілка не погодиться.

Водночас, лідер Профспілки польських учителів Славомір Броняж заявив, що немає жодних обставин, жодних передумов, які давали б підстави розмовляти про припинення страйку, запланованого на понеділок.

Як повідомила голова Ради суспільного діалогу Дорота Ґадріяс, якщо сторони заявлять про таку потребу, вона готова продовжити переговори в неділю о 18:00.

РБК-Україна писало, що у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня 2019 року на 1000 злотих. Початок страйку співпадає із датами проведення екзаменів у старших класах.

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