Польщу не ознайомили з таємними додатками плану перемоги, Сікорський назвав причину

Київ не ознайомлював Варшаву з таємними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Причина полягає у тому, що Польща не має необхідно зброї, про яку в них йшлось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського, якого цитує "Радіо Свобода".

Водночас про таємні додатки були проінформовані:

Німеччина;

Італія;

Британія;

Франція.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - пояснив голова МЗС.

План перемоги України

16 жовтня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив план перемоги України у війні з Росією. Цей документ складається з п’яти основних пунктів та включає три секретні додатки, зміст яких не розголошується публічно.

Основні пункти окреслюють ключові напрями для досягнення перемоги, тоді як секретні додатки містять конфіденційні відомості оборонного характеру.

Нещодавно журналістам вдалося дізнатися одну деталь із секретних матеріалів: Україна має намір отримати ракети Tomahawk.