ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польщу не ознайомили з таємними додатками плану перемоги, Сікорський назвав причину

Вівторок 05 листопада 2024 10:57
UA EN RU
Польщу не ознайомили з таємними додатками плану перемоги, Сікорський назвав причину Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ не ознайомлював Варшаву з таємними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Причина полягає у тому, що Польща не має необхідно зброї, про яку в них йшлось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського, якого цитує "Радіо Свобода".

Водночас про таємні додатки були проінформовані:

  • Німеччина;
  • Італія;
  • Британія;
  • Франція.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - пояснив голова МЗС.

План перемоги України

16 жовтня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив план перемоги України у війні з Росією. Цей документ складається з п’яти основних пунктів та включає три секретні додатки, зміст яких не розголошується публічно.

Основні пункти окреслюють ключові напрями для досягнення перемоги, тоді як секретні додатки містять конфіденційні відомості оборонного характеру.

Нещодавно журналістам вдалося дізнатися одну деталь із секретних матеріалів: Україна має намір отримати ракети Tomahawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Польща Сікорський Війна в Україні
NEWS
Результати виборів у США: хто переможе у президентських перегонах
Результати виборів у США: хто переможе у президентських перегонах
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США