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У Польщі звільнили скандального речника МЗС. Він раніше критикував Зеленського

Фото: речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна втратив посаду після чергової необережної заяви. Цього разу він висловився щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Причиною відставки Ясини стали його слова у спілкуванні з журналістом про те, що на закордонних дільницях можуть бути комісії, що не порахують голоси вчасно. 

Ясину запитали, чи можуть бути проблеми зі своєчасним підрахунком на закордонних дільницях голосів, які громадяни віддадуть на парламентських виборах 15 жовтня. Він визнав, що з цього приводу є побоювання і явно будуть дільниці, де з підрахунком не встигнуть вчасно. 

Невдовзі після того МЗС спростувало його слова та оголосило про відставку речника.

"У зв’язку з хибною інформацією щодо рівня готовності МЗС до проведення виборів за кордоном, озвученою речником МЗС, пан Лукаш Ясина негайно був звільнений з посади", - оголосили у відомстві. 

Ясина після того опублікував у Twitter прощальну заяву, пожартувавши, що "речник - немов сапер, а кожен сапер може підірватися на міні".

 

 

"Завершуючи роботу на посаді речника МЗС, хочу подякувати усім вам", – написав він. 

Конфлікти Ясина

Нагадаємо, раніше речника МЗС Польщі відсторонили від роботи у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію та Україну.

Його відсторонили від посади у зв'язку з його заявою, в якій він зажадав від президента України Володимира Зеленського вибачень і більшого каяття за Волинську трагедію. 

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