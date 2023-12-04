У Польщі зростає кількість українських підприємців: нові дані

У польському Управлінні соціального страхування ZUS, куди відраховують внески підприємства, порахували кількість іноземців, які ведуть власний бізнес у цій країні. Їхня кількість динамічно зростає.

Підприємницьку діяльність, не пов'язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.

"Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов’язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах", – зазначив прес-секретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

У польському ZUS ведення бізнесу декларують підприємці із громадянством щонайменше 120 країн. Найактивніші – з України. 21,6 тисяч платників внесків до ZUS вказали українське громадянство. Уже кілька місяців у цій групі найбільше зростає категорія самозайнятості (ФОП). Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців.

Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси – 9034 особи, на третьому місці – підприємці із в'єтнамським громадянством (1154 заяви). Трохи менше підприємців із російським громадянством (1030) та німецьким (918).

Раніше повідомлялося, що у 2022 році українці створили в Польщі майже 16 тисяч одноосібних підприємств (ФОП), За перші шість місяців 2023 року додалося майже стільки само. Найбільше – у сфері будівництва, інформації та зв'язку, послуг (85% – перукарські та косметологічні послуги).

Фото: Перукарські послуги (unsplash.com)

"Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 тисяч українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року", – говорила керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.