У Польщі зростає кількість українських підприємців: нові дані

У Польщі зростає кількість іноземців, які ведуть несільськогосподарську підприємницьку діяльність. Майже половина з них – із українським громадянством.
Найактивніше українці реєструють ФОП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.pl.
У польському Управлінні соціального страхування ZUS, куди відраховують внески підприємства, порахували кількість іноземців, які ведуть власний бізнес у цій країні. Їхня кількість динамічно зростає.
Підприємницьку діяльність, не пов'язану із сільським господарством, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.
"Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов’язки. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах", – зазначив прес-секретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.
У польському ZUS ведення бізнесу декларують підприємці із громадянством щонайменше 120 країн. Найактивніші – з України. 21,6 тисяч платників внесків до ZUS вказали українське громадянство. Уже кілька місяців у цій групі найбільше зростає категорія самозайнятості (ФОП). Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців.
Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси – 9034 особи, на третьому місці – підприємці із в'єтнамським громадянством (1154 заяви). Трохи менше підприємців із російським громадянством (1030) та німецьким (918).
Раніше повідомлялося, що у 2022 році українці створили в Польщі майже 16 тисяч одноосібних підприємств (ФОП), За перші шість місяців 2023 року додалося майже стільки само. Найбільше – у сфері будівництва, інформації та зв'язку, послуг (85% – перукарські та косметологічні послуги).
"Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 тисяч українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року", – говорила керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.
Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес. До війни у 2022 році на місяць реєстрували близько 200 українських підприємств у Польщі.
Також ми повідомляли, що у Польщі працюють рекордна кількість українців – майже 750 тисяч осіб. Їхні внески до ZUS допомагають сплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам.
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