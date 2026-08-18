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У Польщі затримали підозрювану у нападі на українських дітей

18:34 18.08.2026 Вт
1 хв
Саме мова, якою розмовляли діти, стала причиною конфлікту у польському місті
aimg Марія Науменко
У Польщі затримали підозрювану у нападі на українських дітей Фото: поліція Польщі (Getty Images)
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Польські правоохоронці висунули звинувачення 46-річній жінці, яку затримали у справі про напад на двох українських дітей у Бидгощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Бидгоща.

За даними поліції, жінці інкримінують образу на національному ґрунті, порушення фізичної недоторканності неповнолітнього та пошкодження майна.

Затриману мають доставити до районної прокуратури, де відбудуться подальші процесуальні дії.

Водночас 34-річний чоловік, якого також затримували у межах цієї справи, вже допитаний. Наразі він має статус свідка.

Що сталося у Бидгощі

Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня у парку неподалік залізничного вокзалу в Бидгощі. Двоє дорослих, чоловік і жінка, конфліктували з 14-річною українкою та її 12-річним братом.

За попередніми даними, причиною агресії стала українська мова, якою діти спілкувалися між собою.

Нападники, які гуляли із собакою, ображали дітей нецензурною лайкою, погрожували їм через національну приналежність та застосували фізичну силу.

Інцидент отримав широкий розголос у Польщі. На нього також відреагував прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він засудив напад на дітей і заявив, що подібна поведінка є неприпустимою.

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