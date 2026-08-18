У Польщі затримали підозрювану у нападі на українських дітей

Польські правоохоронці висунули звинувачення 46-річній жінці, яку затримали у справі про напад на двох українських дітей у Бидгощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Бидгоща .

За даними поліції, жінці інкримінують образу на національному ґрунті, порушення фізичної недоторканності неповнолітнього та пошкодження майна.

Затриману мають доставити до районної прокуратури, де відбудуться подальші процесуальні дії.

Водночас 34-річний чоловік, якого також затримували у межах цієї справи, вже допитаний. Наразі він має статус свідка.

Що сталося у Бидгощі

Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня у парку неподалік залізничного вокзалу в Бидгощі. Двоє дорослих, чоловік і жінка, конфліктували з 14-річною українкою та її 12-річним братом.

За попередніми даними, причиною агресії стала українська мова, якою діти спілкувалися між собою.