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У Польщі збираються переглянути результати президентських виборів: що сталося

Фото: новий президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Польщі переглянуть результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільницях. Як зазначив член виборчої комісії Рішард Каліш, засідання призначено на 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Засідання Національної виборчої комісії з питання внесення невірних даних про підрахунок голосів у протоколи деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00", - повідомив Каліш.

За його словами, Верховний суд розгляне звіт комісії та протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори дійсними.

Деякі суб'єкти, включно з виборцями, можуть подавати письмові протести до 16 червня. Представниця Верховного суду Моніка Дрвал повідомила, що отримано вже 21 протест щодо результатів виборів.

За даними видання, понад 160 тисяч поляків підписали петицію з вимогою перерахувати голоси, особливо, в округах, де було виявлено порушення.

"Враховуючи вкрай незначну різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велика кількість недійсних бюлетенів - 189 000, а також численні повідомлення про порушення у роботі виборчих комісій, ми вважаємо себе зобов'язаними вимагати перерахунку всіх поданих голосів", - пояснили автори петиції.

Вибори президента Польщі

Нагадаємо, перемогу на президентських виборах здобув кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. У другому турі він отримав 50,89% голосів.

Його суперник, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% голосів.

Про Кароля Навроцького та його позицію щодо України читайте в публікації "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

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ПольщаПрезидентські вибориКароль Навроцький