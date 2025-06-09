У Польщі збираються переглянути результати президентських виборів: що сталося

"Засідання Національної виборчої комісії з питання внесення невірних даних про підрахунок голосів у протоколи деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00", - повідомив Каліш.

За його словами, Верховний суд розгляне звіт комісії та протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори дійсними.

Деякі суб'єкти, включно з виборцями, можуть подавати письмові протести до 16 червня. Представниця Верховного суду Моніка Дрвал повідомила, що отримано вже 21 протест щодо результатів виборів.

За даними видання, понад 160 тисяч поляків підписали петицію з вимогою перерахувати голоси, особливо, в округах, де було виявлено порушення.

"Враховуючи вкрай незначну різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велика кількість недійсних бюлетенів - 189 000, а також численні повідомлення про порушення у роботі виборчих комісій, ми вважаємо себе зобов'язаними вимагати перерахунку всіх поданих голосів", - пояснили автори петиції.