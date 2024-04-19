У Польщі затримали підозрюваних у нападі на соратника Навального, - Науседа

У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на соратника нині покійного російського опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"У Польщі затримано двох осіб, підозрюваних у побитті російського опозиціонера Леоніда Волкова. Я дякую Польщі за чудову роботу, яку вона виконала, я говорив про це з президентом Польщі і подякував їм за чудову співпрацю", - заявив він.
Крім цього Науседа також подякував фахівцям литовської кримінальної розвідки, які провели початкову і підготовчу роботу.
"Найближчим часом, після завершення процесуальних дій, ці особи будуть передані Литві", - заявив він. Однак президент Литви не уточнив, коли це може статися.
При цьому Науседа не повідомив, хто стоїть за нападом на Волкова.
13 березня у Вільнюсі невідомі напали на Леоніда Волкова. Замах стався біля його будинку. За словами постраждалого, невідомий удар його молоком по нозі близько 15 разів, при цьому зламали ногу.
Розслідування нападу на Волкова взяло на себе антитерористичний підрозділ поліції Литви Aras. У цьому розглядалося кілька версій інциденту.
Леонід Волков раніше відповідав за регіональні відділення та виборчі кампанії Навального, а кілька років тому він залишив Росію під тиском влади.
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