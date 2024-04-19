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В Польше задержали подозреваемых в нападении на соратника Навального, - Науседа

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на соратника ныне покойного российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В Польше задержаны два человека, подозреваемые в избиении российского оппозиционера Леонида Волкова. Я благодарю Польшу за отличную работу, которую она проделала, я говорил об этом с президентом Польши и поблагодарил их за отличное сотрудничество", - заявил он. 

Помимо этого Науседа также поблагодарил специалистов литовской криминальной разведки, которые провели первоначальную и подготовительную работу.

"В ближайшее время, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве", - заявил он. Однако президент Литвы не уточнил, когда это может произойти.

При этом Науседа не сообщил кто стоит за нападением на Волкова. 

Нападение на Волкова

13 марта в Вильнюсе неизвестные напали на Леонида Волкова. Покушение произошло возле его дома. По словам пострадавшего, неизвестный удар его молоком по ноге около 15 раз, при этом ему сломали ногу.

Расследование нападения на Волкова взяло на себя антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. При этом рассматривалось несколько версий инцидента.

Леонид Волков раньше отвечал за региональные отделения и избирательные кампании Навального, а несколько лет назад он покинул Россию под давлением властей.

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