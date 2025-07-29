У Польщі затримали колумбійця, який підпалював склади на замовлення РФ

Співробітники Агентства встановили, що 27-річний колумбієць, який діяв на замовлення російської розвідки, відповідальний за два підпали, що сталися у травні 2024 року у Варшаві та Радомі. В обох випадках було підпалено будівельні склади.

"Ці дії були замовлені, контрольовані та профінансовані особою, пов'язаною з російськими спецслужбами. Підозрюваний отримав детальні інструкції щодо мети нападу та його виконання, включаючи виготовлення запальної пляшки (так званого коктейлю Молотова) та використання спеціального транспортного засобу", - повідомили в ABW.

Колумбійцю висунули звинувачення у скоєнні терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення.

Під час допиту затриманий громадянин Колумбії частково зізнався в скоєному та надав свідчення.

Правоохоронці також встановили, що російські служби за допомогою месенджера Telegram системно та в широкому масштабі вербували людей латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки у вказаних місцях, підпалу об’єктів і документування пошкоджень.

Крім того, виявилося, що в червні цього року в Чехії суд засудив іншого колумбійця до восьми років ув’язнення за підпал автобусного депо в Празі та спробу підпалу торгового центру. У справі були задіяні російські спецслужби. Чоловік визнав провину.