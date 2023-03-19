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У Польщі затримали чотирьох українців за перевезення нелегалів

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Польща, Неділя 19 березня 2023 20:59
У Польщі затримали чотирьох українців за перевезення нелегалів Фото: у Польщі затримали чотирьох українців (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

За минулу добу з території Білорусі до Польщі незаконно намагалось потрапити 90 осіб. Серед них 4 українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"До Польщі намагалися незаконно потрапити з Білорусі", - повідомили прикордонники.

На прикордонному пункті Біловезька було затримано 31 особу з Афганістану, Сирії, Іраку.

Крім того, польські прикордонники затримали 4 українців, які намагались перевезти нелегалів.

Нагадаємо, сьогодні ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби.

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