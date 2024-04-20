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Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України

Україна, Субота 20 квітня 2024 15:27
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Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Війська країн-партнерів можуть допомагати Україні в збитті ворожих ракет, як це було у випадку атаки на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли по ракетах. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки вдячний за це. Якщо такі пропозиції будуть нам, то чому ні", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що не чув від французького президента Еммануеля Макрона пропозиції щодо введення його армії на територію України.

"Такий сигнал, що армія Франції прийде на територію України і буде воювати разом з нами проти Росії, то я такого від Еммануеля не чув", - сказав він.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, що на початку весни в мережі з'явилась інформація, що французький президент роздумує над тим, щоб ввести війська Франції в Україну, щоб допомогти ЗМУ захищатись від російської агресії.

РБК-Україна писало, що Макрон не виключав, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Тоді ця заява викликала дискусії серед союзників України.

Більшість країн-партнерів була негативно налаштована проти відправки своїх військових в Україну, проте кілька країн таки заявили про готовність розглянути таку можливість.

Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.

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