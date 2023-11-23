У Польщі заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні, 23 листопада, близько 10:30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.

Тому можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

Польські прикордонники повідомляли, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. На цьому напрямку зараз на в'їзд до України очікують близько 1400 вантажівок.

Наголошується, що страйкарі у Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та "Ягодин-Дорогуськ". Станом на ранок 23 листопада на цих напрямках на в'їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Єврокомісія попереджала, що може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.